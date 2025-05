Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, dem 24.05.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Wiesmoor - Einbruchdiebstähle in Geschäftsräume

In der Nacht vom 22.05. auf den 23.05. gelang eine unbekannte Täterschaft über das Fenster in einen Friseursalon in der Hauptstraße, Wiesmoor. Im Objekt wurde Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet. Bei der Tatortaufnahme konnten Spuren gesichert werden. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet worden. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Weiterhin verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft in der Nacht vom 22.05 auf den 23.05. Zutritt zu einer Bäckerei in der Hauptstraße, indem eine Glastür eingeschlagen worden ist. Das Fehlen irgendwelcher Gegenstände ist derzeit nicht bekannt. Es konnten Spuren vor Ort gesichert werden. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet worden. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Altkreis Norden

Hinte - Fahren ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss

Freitagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte einen 35-jährigen Autofahrer in Hinte. Im Zuge der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der genutzte Pkw nicht versichert war. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, woraufhin ein Drogenvortest erfolgte. Dieser verlief positiv. Dem 35-jährigen Mann aus Emden wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Upgant-Schott - Betrunkener Autofahrer

In der Nacht zu Samstag kam es zu einer Verkehrskontrolle eines Kradfahrers in Upgant- Schott. Ein 51-jähriger Mann befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Upganter Straße, als eine Streifenwagenbesatzung den Mann kontrollierte. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Friedeburg - Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter

Am Freitagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 45 Jahre alten Mann aus Friedeburg, der mit einem E-Scooter die Wieseder Straße in Friedeburg befuhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkohol fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,69 Promille. Dem Mann wurde im Krankenhaus in Wittmund eine Blutprobe entnommen. Während der Maßnahmen wurde festgestellt, dass der Mann noch einen offenen Haftbefehl hatte. Nachdem dieser bezahlt worden ist, wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

