Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auto beschädigt

Auf einem Pendlerparkplatz in der Hafenstraße in Norddeich ist vergangene Woche ein Auto beschädigt worden. Zwischen Montag, 12. Mai, und Donnerstag, 15. Mai, beschädigten Unbekannte einen schwarzen Kia Picanto erheblich im Bereich der hinteren rechten Tür. Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Verursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Rufnummer 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Autofahrer kam von Fahrbahn ab

Ein 44-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen in der Samtgemeinde Brookmerland von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann fuhr gegen 4 Uhr mit einem Audi auf der B 72 aus Marienhafe kommend in Fahrtrichtung Engerhafe. Auf Höhe des Wasserwerks in Siegelsum kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in einem Graben. Die Feuerwehr musste den 44-Jährigen aus dem Fahrzeug befreien. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Norden - Transporter beschädigt

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Norden. Am Donnerstag gegen 9.40 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Straße Auf der Koppel einen geparkten Mercedes Sprinter. Der Transporter wurde bei dem Unfall beschädigt, doch der Unfallverursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Mercedes-Fahrer gesucht

Im Westlinteler Weg in Norden kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß gegen 18.30 Uhr beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel gegen einen grauen VW Golf Plus. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Hausnummer 22. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort, verlor aber am Unfallort einen Teil seines Außenspiegels. Er soll einen roten Mercedes gefahren haben. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

