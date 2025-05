Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mitfahrbank beschädigt

In Norden wurde eine Mitfahrbank beschädigt. Unbekannte Täter zerstörten in der Uffenstraße die Sitzbank eines Fördervereins. Die Tat ereignete sich zwischen Montag vergangener Woche und diesem Montag. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Am Mittwoch sind zwei Personen bei einem Unfall in Südbrookmerland verletzt worden. Ein 59 Jahre alter Suzuki-Fahrer fuhr gegen 17.55 Uhr auf der Auricher Straße in Richtung Aurich, als der vorausfahrende Verkehr ins Stocken geriet. Der 59-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr einem 48-jährigen Peugeot-Fahrer hinten auf. Durch die Wucht wurde der Peugeot auf einen davor fahrenden Ford geschoben. Der Unfallverursacher und der 48-Jährige wurden leicht verletzt. Der Suzuki und der Peugeot mussten abgeschleppt werden.

Aurich - Auffahrunfall

Zwei Fahrzeuge sind am Mittwoch in Aurich zusammengestoßen. Ein 38-jähriger Toyota-Fahrer fuhr gegen 17.15 Uhr auf der Fockenbollwerkstraße in Richtung Egelser Straße. Auf Höhe zur Einmündung Am Ostbahnhof übersah er, dass ein vorausfahrender 43 Jahre alter Citroen-Fahrer in diese Straße abbiegen wollte. Es kam zum Auffahrunfall. Zwei 11 und 40 Jahre alte Mitfahrerinnen im Citroen wurden leicht verletzt.

Norden - Berauscht und ohne Versicherung unterwegs

Polizeibeamte in Norden hielten am Mittwoch einen E-Roller-Fahrer an und kontrollierten ihn. Sie stellten fest, dass der 44-jähriger Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war die Haftpflichtversicherung des Fahrzeugs erloschen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

