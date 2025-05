Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - E-Mobil entwendet/Etzel - Diebstahl auf Baustelle/Wittmund - Turnhalle beschädigt/Friedeburg - Auto beschädigt/Friedeburg - Zusammenstoß mit Radfahrer

Stedesdorf - In Graben geschleudert

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - E-Mobil entwendet

Am Dienstag wurde in Wittmund ein Elektromobil gestohlen. Das braune E-Mobil für Senioren war auf einem Supermarktparkplatz in der Schmiedestraße abgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462/9110 zu melden.

Etzel - Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Etzel wurden Batterien entwendet. Unbekannte Täter klemmten auf einer Baustelle im Maatener Weg zwei Batterien aus einem Bagger ab und flüchteten mit diesen. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 1500 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr. Die Polizei nimmt unter 04465 945780 Zeugenhinweise entgegen.

Wittmund - Turnhalle beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten am Wochenende eine Turnhalle in Wittmund. Die Unbekannten zerstörten die Glasscheibe der Notausgangstür einer Schule in der Brandenburger Straße. Wer am Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Friedeburg - Auto beschädigt

In Friedeburg wurde ein Auto beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten auf einem Parkplatz im Auricher Weg einen grauen Renault. Zudem stachen sie mit einem spitzen Gegenstand in den rechten Vorderreifen des Fahrzeugs. Die Tat ereignete sich vom 14.05.2025 bis zum 20.05.2025. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Zusammenstoß mit Radfahrer

Am Dienstag hat es in Friedburg einen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer gegeben. Eine 19-jährige Autofahrerin wollte gegen 15.40 Uhr von einem Parkplatz an der Friedeburger Hauptstraße auf diese fahren. Sie übersah den 76 Jahre alten Fahrradfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Es kam zu einer Berührung, wodurch der Radfahrer das Gleichgewicht verlor und stürzte. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Stedesdorf - In Graben geschleudert

In Stedesdorf wurde am Dienstag ein Auto in einen Graben geschleudert. Gegen 19.20 Uhr wollte eine 40 Jahre alte Toyota-Fahrerin von der Hauptstraße über den Bahnübergang, um in Richtung Esenser Straße weiterzufahren. Sie übersah einen von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten 49-jährigen BMW-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW in einen Straßengraben geschleudert. Die Unfallverursacherin wurde schwer und der 49-Jährige leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell