Am Montag flüchtete ein Unfallverursacher in Osteel. Der unbekannte Autofahrer touchierte zwischen 9 Uhr und 11.40 Uhr einen schwarzen Dacia, der an der Straße Alter Postweg abgestellt war. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerseite beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Marienhafe unter der Telefonnummer 04931 910590.

In Norden hat es am Dienstag einen Auffahrunfall gegeben. Eine 47 Jahre alte VW-Fahrerin fuhr gegen 6.35 Uhr auf der Itzendorfer Straße. Sie übersah, dass die vor ihr fahrende 21-jährige Autofahrerin bremsen musste. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

In Südbrookmerland wurde am Dienstag ein Auto auf ein weiteres geschoben. Gegen 9 Uhr fuhr ein 27 Jahre alter Hyundai-Fahrer auf der Auricher Straße in Richtung Aurich. Er übersah, dass die beiden vor ihm fahrenden Autofahrerinnen ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern mussten. Er fuhr auf das Fahrzeug einer 47-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde dieses auf den davorstehenden VW einer 56 Jahre alten Fahrerin geschoben. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

In Ostgroßefehn ist am Dienstag eine Unfallverursacherin geflüchtet. Die Unbekannte stieß gegen 17.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße Postweg gegen einen grünen VW Golf. Nach ersten Erkenntnissen schaute sich die Verursacherin den Schaden noch an, entfernte sich dann jedoch vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Die Frau fuhr einen dunklen Kleinwagen und wird beschrieben als 20 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1.70 Meter groß mit langen braunen Haaren. Die Polizei Wiesmoor nimmt unter 04944 914050 sachdienliche Hinweise entgegen.

Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Dienstag in Engerhafe. Ein 59 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 17 Uhr auf der Norder Straße in Richtung Georgsheil unterwegs. Er übersah, dass eine 54-jährige vor ihm fahrende Autofahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr hinten aus. Durch den Zusammenstoß wurde der VW der 54-Jährigen auf den BMW einer 65 Jahre alten Frau geschoben. Die 54 Jahre alte Fahrerin wurde leicht verletzt.

