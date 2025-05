Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Kotflügel zerkratzt

In Esens wurde ein Auto beschädigt. Unbekannte zerkratzten in der Straße Am Hafen den linken Kotflügel eines schwarzen Audi. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 13.30 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Esens unter 04971 926500.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Mit Radfahrer zusammengestoßen

Am Montag hat es einen Unfall in Wittmund gegeben. Ein 56-jähriger LKW-Fahrer war gegen 10.15 Uhr auf der Breslauer Straße unterwegs. Als er in die Auricher Straße einbiegen wollte, übersah er den von rechts kommenden 65 Jahre alten Radfahrer. Um einen Unfall zu verhindern, bremste der Fahrradfahrer stark ab und stürzte. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell