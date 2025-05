Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Reifen beschädigt

Esens - Bauarbeiter angefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Reifen beschädigt

Unbekannte Täter haben in Wittmund einen Autoreifen beschädigt. Auf einer Hauseinfahrt in der Ledastraße zerstachen die Unbekannten den Vorderreifen eines weißen Kleintransporters. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 9. Mai, und Mittwoch, 21. Mai. Personen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Esens - Bauarbeiter angefahren

In Esens ist am Mittwoch ein Bauerarbeiter leicht verletzt worden. Ein 66 Jahre alter Autofahrer war gegen 15.50 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs. Im Kreuzungs- und derzeitigem Baustellenbereich übersah der Mann einen 56-jährigen Bauarbeiter in Warnkleidung. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Bauarbeiter. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell