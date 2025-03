POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Südlohn (ots) - Tatort: Südlohn-Oeding, Jakobistraße; Tatzeit: 05.03.2025, 21.40 Uhr; In die Räumlichkeiten einer Tankstelle eingebrochen sind Unbekannte an der Jakobistraße in Südlohn-Oeding. Am Mittwochabend schlugen die Täter gegen 21.40 Uhr eine Scheibe ein und kletterten ins Gebäude. Aus einem Lagerraum entwendeten sie Zigaretten im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

