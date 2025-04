Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter schlugen am 28.04.2025, in der Zeit von 15.10 Uhr bis 15.30 Uhr, eine Scheibe eines geparkten schwarzen Audis auf der Ermener Straße in Lüdinghausen ein. Das Auto parkte dort am Fahrbahnrand. Aus dem Inneren des Fahrzeuges entwendeten die Täter eine schwarze Tasche samt Inhalt (Laptop und Festplatte), die unter dem Beifahrersitz gelegen hatte. Hinweise bitte an die Polizei in ...

