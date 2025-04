Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mehrfach gegen den Kopf getreten - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (04.04.2025) einen 46 Jahre alten Mann an der Sophienstraße festgenommen, der eine 55 Jahre alte Frau mehrfach gegen den Kopf getreten haben soll. Gegen 16.45 Uhr gerieten die beiden im Bereich von Parkplätzen zunächst in einen verbalen Streit. In dessen Verlauf soll der 46-Jährige gegen den Kopf der Frau getreten haben. Ein Zeuge bemerkte die Situation und alarmierte die Polizei. Diese nahm den 46-Jährigen fest. Der Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag (05.04.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

