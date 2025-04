Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Sauna onaniert und dann geschlagen - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (10.04.2025) einen 25 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in einem Mineralbad an der Straße Am Leuzebad zuerst onaniert und sich dann mit einem 36 Jahre alten Mann geschlagen haben soll. Der 36-Jährige befand sich mit einer 33 Jahre alten Frau gegen 21.20 Uhr in einer Sauna, als der 25 Jahre alte Mann an seinem Glied manipuliert und in Richtung der 33-Jährigen geschaut haben soll. Der 36-Jährige und die 33-Jährige verließen daraufhin die Sauna und trafen den Tatverdächtigen wenig später in einem Whirlpool wieder an. Nachdem der 36-Jährige den 25-Jährigen mit dem Vorfall konfrontierte, entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, die im Verlauf handgreiflich wurde. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

