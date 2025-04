Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 59-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag (09.04.2025) eine 59-Jährigen am Österreichischen Platz ausgeraubt und ihn kurze Zeit später am Marienplatz geschlagen. Der Unbekannte stahl dem Mann gegen 16.15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Österreichischer Platz rund 160 Euro Bargeld und flüchtete in die Stadtbahn der Linie U1. Der 59-Jährige folgte ihm bis zur Haltestelle Marienlatz, wo beide ausstiegen. Dort schlug der Täter dem Mann ins Gesicht und flüchtete. Der Tatverdächtige ist etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und etwa 30 bis 35 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Statur und gebräunte Haut sowie schwarze Haare. Er trug eine weiße Schirmmütze, einen hellen Pullover und eine dunkle Jacke und war mit einem weiteren Mann unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

