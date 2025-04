POL-S: Polizeieinsatz wegen herrenlosem Koffer

Stuttgart-West (ots) - Beim Zusammenstoß eines Mercedes Sprinter mit einer Stadtbahn der Linie U2 sind am Mittwoch (09.04.2025) auf der Kreuzung Schloßstraße/Silberburgstraße zwei Fahrgäste in der Stadtbahn verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Mann fuhr gegen 13.10 Uhr mit seinem Sprinter in der Schloßstraße Richtung Innenstadt und wollte ersten Ermittlungen zufolge verbotenerweise nach links in die ...

