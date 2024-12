Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kellereinbrüche in Mehrfamilienhäusern - Kripo nimmt Ermittlungen auf

Kreis Viersen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in mehreren Städten eine Vielzahl von Kellerabteilen in Mehrfamilienhäusern auf. Die Zahl der derzeit bekannten Fälle hat die 100 bereits überschritten. Zurzeit kann noch nicht gesagt werden, ob die Taten im Zusammenhang stehen. Dafür müssen erst alle Spuren gesichert und ausgewertet werden. Auch steht noch nicht fest, was die Täter stahlen und in wieweit die Tatzeiten eingegrenzt werden können. Für die Ermittlungen sind aber Hinweise auf Tatverdächtige oder sonstige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit den Aufbrüchen stehen können, sehr wichtig. Die bisher bekannten Kellereinbrüche ereigneten sich an diesen Orten: In St. Tönis auf dem Corneliusplatz und 'Zur alten Weberei'. In Dülken auf der Breyeller Straße, der Bücklersstraße sowie auf der Monschauer Straße. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise über die 02162/377-0 /wg (1095)

