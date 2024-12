Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: In einem Laden Leergut geklaut - im anderen versucht, es einzulösen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In zwei aufeinander folgenden Nächten waren zunächst von Dienstag auf Mittwoch zwei Männer, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dann ein Mann in das Lager eines Lebensmittelmarktes in Kaldenkirchen eingedrungen. In der ersten Nacht nahmen die ungebetenen Gäste acht leere Wasserkästen mit, in der zweiten Nacht zwei. Am Donnerstagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter des bestohlenen Geschäfts einen mutmaßlichen Täter, der in einem Getränkemarkt versuchte, Leergut der gestohlenen Marke einzulösen. Gegen den 38-jährige Nettetaler, der mit den Kästen erwischt wurde, wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls und Hausfriedensbruch ermittelt. /hei (1094)

