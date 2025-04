Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-West (ots)

Beim Zusammenstoß eines Mercedes Sprinter mit einer Stadtbahn der Linie U2 sind am Mittwoch (09.04.2025) auf der Kreuzung Schloßstraße/Silberburgstraße zwei Fahrgäste in der Stadtbahn verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Mann fuhr gegen 13.10 Uhr mit seinem Sprinter in der Schloßstraße Richtung Innenstadt und wollte ersten Ermittlungen zufolge verbotenerweise nach links in die Silberburgstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einer Stadtbahn der Linie U2 zusammen, die in der gleichen Richtung unterwegs war. In der Stadtbahn verletzten sich zwei Frauen im Alter von 72 und 82 Jahren leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich in Krankenhäuser. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell