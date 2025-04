Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Schmuck und Parfüme - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (04.04.2025) und Dienstag (08.04.2024) in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses am Lurchweg und in ein Einfamilienhaus an der Straße Hauptmannsreute eingebrochen. Die Diebe hebelten zwischen Freitag und Montag ein Fenster des Einfamilienhauses auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Am Lurchweg hebelten die Einbrecher am Dienstag zwischen 10.15 Uhr und 13.45 Uhr gleich zwei Wohnungstüren eines Mehrfamilienhauses auf. Sie durchwühlten beide Wohnungen und stahlen Schmuck, Parfüme im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell