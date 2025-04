POL-S: Auf Motorradfahrschüler aufgefahren - Drei Verletzte

Stuttgart-Nord (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (07.04.2025) in der Straße Hauptmannsreute ist ein Sachschaden in Höhe von über 100.000 Euro entstanden. Ein 42 Jahre alter Lkw-Fahrer war gegen 11.40 Uhr in der Straße Hauptmannsreute unterwegs und wollte auf Höhe der Hausnummer 54 nach links in den Herdweg abbiegen. Beim Ausscheren streifte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Aston Martin. Beim ...

