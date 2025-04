Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (09.04.2025) einen 23-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Lebensmittelgeschäft am Flamingoweg Lebensmittel im Wert von rund 45 Euro gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der Mann betrat gegen 19.30 Uhr den Verkaufsraum und soll mehrere Lebensmittel aus dem Warenregal entnommen und in eine Einkaufstasche gesteckt haben. Anschließend soll er ohne zu bezahlen in Richtung Ausgang gegangen sein. Als ein 29-jähriger Mitarbeiter den Mann ansprach, soll dieser sich gegen das Festhalten gewehrt haben und in Richtung Jörg-Ratgeb-Schule geflüchtet sein. Alarmierte Beamte nahmen den 23-Jährigen kurze Zeit später im Bereich des Wildganswegs vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

