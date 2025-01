Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall und Folgeunfall auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Werner-von-Siemens-Straße - insgesamt rund 14.000 Euro Schaden (21.01.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden sind die Folgen zweier Unfälle die am Dienstagnachmittag kurz nacheinander auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Werner-von-Siemens-Straße passiert sind. Ein 30-jähriger Mitsubishifahrer touchierte zunächst beim Rangieren einen geparkten Mercedes AMG, an dem dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Als der 30-Jährige seinen Wagen anschließend am Fahrbahnrand der Werner-von-Siemens-Straße parken wollte übersah er beim Ausfahren vom Parkplatz einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 36-Jährigen und prallte frontal in die rechte Seite des Autos. Den Schaden am VW schätzte die Polizei auf etwa 4.000 Euro, die Beschädigungen an dem Mitsubishi auf insgesamt rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell