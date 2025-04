Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizeibeamte nehmen Tatverdächtigen nach Einbruch vorläufig fest

Dinslaken (ots)

Am Freitag (28. März) gegen 21.30 Uhr brach ein 37-jähriger Mann aus Oberhausen in eine Bäckerei an der Eppinghovener Straße ein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand trat der Tatverdächtige eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein, um in das Gebäude zu kommen. Er sah sich im Theken- und Kassenbereich um und flüchtete anschließend, vermutlich ohne Beute, in Richtung Rittertor.

Im Rahmen der Unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizeibeamte den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Wache in Dinslaken.

Da die Tatzeit im Tatzeitraum von weiteren Diebstahlsversuchen in Dinslaken liegt, prüft die Kriminalpolizei derzeit, ob der Tatverdächtige auch für diese Delikte verantwortlich sein könnte.

Von den weiteren Diebstahlsversuchen waren unter anderem Geschäfte Am Neutor und an der Bahnstraße in der Zeit zwischen Donnerstag (27. März) und Samstag (29. März) betroffen.

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 an.

