POL-WES: Wesel - Kradfahrer fällt wegen mehrerer Delikte auf

Wesel (ots) - Die Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Wesel bietet in den Osterferien wieder kostenlose Fahrsicherheitstrainings für Pedelecs an! Trainingsorte: Montag, 14.04.2025, 9 - 12 Uhr, Moers, Mercator Berufskolleg, An der ...

