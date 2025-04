POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Polizei sucht Zeugen nach Pkw-Diebstahl

Dinslaken (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (28. März), 18 Uhr, und Samstag (29. März), 9 Uhr, brachen Unbekannte in ein Geschäft an der Duisburger Straße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Täter die Eingangstür auf und entwendeten Bargeld aus der Kasse, sowie mehrere Mobiltelefone aus dem Lager. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich bei der Polizeiwache Ost in ...

