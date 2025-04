Coesfeld (ots) - Unbekannte entwendeten einen Wohnanhänger von dem Gelände einer Sendener Werkstatt an der Siemensstraße. Dazu wurde ein Poller verbogen, um den Anhänger vom Gelände zu schaffen. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Freitag (25.04.25) und 9 Uhr am Montag (28.04.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

mehr