Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkvorgang entlarvt Trunkenheitsfahrt

Jena (ots)

Dienstagmittag führte ein Einparkmanöver in der Merseburger Straße zur Entlarvung einer Trunkenheitsfahrt. Ein 45-Jähriger wollte seinen Pkw Dacia rückwärts einparken. Hierbei touchierte dieser jedoch einen Zaun. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und sprach den Mann darauf an. Dieser verneinte eine Kollision. Beim Gespräch fiel der Zeugin Alkoholgeruch bei dem Mann auf, weshalb sie die Polizei informierte. Wie sich herausstellte, hatte die Zeugin einen guten Riecher. Der 45-Jährige beamtete das Testgerät mit fast 2,2 Promille. Es folgten somit eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Anzeigenfertigung. Den Führerschein konnten die Beamten nicht beschlagnahmen, da der Mann keine Erlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen besitzt. Am Zaun indes entstand kein Sachschaden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme gab der Mann an, im Bereich des Philosophenweges einen Unfall gehabt zu haben, was die geborstene Heckscheibe am Pkw erklärte. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell