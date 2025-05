Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wirdum - Unfall im Begegnungsverkehr

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein bislang unbekannter Transporter-Fahrer ist am Freitagmorgen nach einem Unfall in Wirdum geflüchtet. Der Unbekannte fuhr gegen 8 Uhr auf der Loppersumer Straße in Fahrtrichtung Emden und geriet im Bereich einer Linkskurve über die Fahrbahnmitte. Er streifte einen entgegenkommenden Lkw, setzte seine Fahrt aber fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell