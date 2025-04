Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag, 21.04.2025, um 17.30 Uhr in der Scheffelstraße in Freiburg ereignet hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand streifte ein in Richtung Talstraße fahrender unbekannter Fahrzeugführer einen auf einem Parkplatz vor dem Anwesen Nr. 41 geparkten VW Bus am linken Außenspiegel. Das geparkte Fahrzeug wurde am Spiegel und an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin konnte noch einen weißen VW Bus wegfahren sehen. Das Kennzeichen konnte nicht mehr abgelesen werden. Die äußere schwarze Abdeckung und das Spiegelglas des rechten Außenspiegels des unfallverursachenden Fahrzeuges wurden abgerissen und verblieben an der Unfallstelle. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761 882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu einem weißen VW Bus mit defektem rechten Außenspiegel geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell