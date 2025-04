Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr-Öflingen: Motorroller flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Bad Säckingen waren am Dienstagabend, 22.04.2025, kurz nach 21:30 Uhr in der Wehratalstraße in Wehr-Öflingen zwei entgegenkommende Motorroller aufgefallen. Bei einem der motorisierten Zweiräder waren keinerlei Beleuchtung eingeschaltet, weshalb die Streife den Roller einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte.

Das Fahrzeug, welches mit zwei Personen besetzt war, entzog sich der Kontrolle und flüchtete über mehrere Querstraßen in Öflingen. Dabei wurde die dort zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h wohl mehrfach deutlich überschritten. Nachdem die Verfolgung kurzzeitig gefahrenbedingt abgebrochen werden musste, konnte der gesuchte Motorroller wenig später in der Nähe des Badestrandes Wehr-Brennet abgestellt aufgefunden werden. Der Fahrer sowie dessen Mitfahrer befanden sich nicht mehr vor Ort. Außerdem stellte sich heraus, dass an dem Motorroller kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Das Fahrzeug sowie weitere Gegenstände wurden sichergestellt.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (Tel.: 7761 934-0) hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachtes eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet und sucht nun Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Motorroller und/ oder den gesuchten Personen geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell