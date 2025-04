POL-FR: Lkr. Waldshut - Dettighofen: Einbruch in Beherbergungsbetrieb

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 22.04.2025, wurde gegen 08:15 Uhr ein Brand in einer Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße in Lörrach gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es in einem Badezimmer in einer Wohnung im vierten Stock des Hauses. Das durch 21 Personen bewohnte Gebäude wurde vorsorglich geräumt. Die Feuerwehr Lörrach konnte das Feuer schnell löschen. Als mögliche Brandursache wird ein ...

mehr