Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee, B500: Unbekannter Fahrzeugführer zu schnell unterwegs, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Einer Polizeistreife fielen am Montag, 21.04.2025, gegen 12:00 Uhr in Schluchsee auf der B500, in Höhe des Parkplatzes Staumauer, diverse Unfallschäden an Leitplanke und Bankett auf. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen Sonntag, 20.04.2025, 16:45 Uhr und Montag, 21.04.2025, 12:00 Uhr, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, in einer Linkskurve auf der leicht abschüssigen Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte in das dortige Bankett. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Fahrzeugführer im Anschluss sein Fahrzeug gegenlenkte, zurück auf die Fahrbahn steuerte, erneut über die Bundesstraße nach rechts schleuderte und im Anschluss mit der Leitplanke kollidierte.

Es muss davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug linksseitig stark beschädigt worden ist. An der Unfallstelle konnten Glassplitter sowie blaue Lackantragungen an der Leitplanke und blaue Kunststoffteile gesichert werden.

Personen, welche polizeidienliche Hinweise zum Fahrzeug bzw. Fahrzeugfahrer oder zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.

