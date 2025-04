POL-FR: Freiburg-Haslach: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 19.04.2025, wurde kurz nach 03:30 Uhr eine brennende Gartenhütte in der Kleingartenanlage Siegmeer in Lörrach-Hauingen gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde vermutlich durch unbekannte Täterschaft an einer Gartenhütte ein Feuer gelegt. Beim Eintreffen der Polizei befand sich eine Gartenhütte bereits in Vollbrand. Eine zweite Hütte war ebenfalls in Brand geraten. ...

