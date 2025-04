Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB A5/Freiburg-Mitte: Betrunkener LKW-Fahrer verunfallt mit seinem Sattelzug

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 17.04.2025, gegen 20.45 Uhr befuhr ein 51-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug die BAB A5 in Fahrtrichtung Basel. In Höhe der Anschlussstelle Freiburg-Mitte kollidierte er mit der am rechten Fahrbahnrand befindlichen Schutzplanke, welche die Autobahnausfahrt von der Durchgangsfahrbahn trennt und verkeilte sich dort.

Während der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab knapp 2 Promille. Er und sein 17-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 28.000 Euro

