POL-FR: Lkr. Waldshut - Bad Säckingen: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots) - Lkr. Waldshut - Todtmoos: Am Donnerstag, 17.04.2025, wurde im Zeitraum zwischen 12:20 und 13:30 Uhr die Toilettenanlage am Busbahnhof durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. In der öffentlichen Herrentoilette wurden neben einem Fenster auch die Toilette, das Waschbecken und das Urinal in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen unter 07761 934-0 zu ...

