Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Hochwertiges E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 19.04.2025, wurde im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr am Bahnhof in Herbolzheim ein hochwertiges E-Bike entwendet. Das blau-weiße E-Mountainbike der Marke "Mondraker" war mit einem Faltschloß auf dem dortigen Fahrradparkplatz verschlossen abgestellt worden.

Es entstand ein Diebstahlsschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Polizeiposten Kenzingen (07644 9291-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0 rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell