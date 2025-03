Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisierter Autofahrer unterwegs

Wörth am Rhein (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr konnte ein 46-Jähriger Fahrzeugführer in der Bahnhofstraße in Wörth einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Durch die Polizei konnte bei beiden Personen im Auto Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein bei dem Fahrer durchgeführten Atemalkoholtest ergab einen einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Da der Beifahrer ebenfalls alkoholisiert war, wurde die Weiterfahrt durch die Polizei untersagt und der Schlüssel in amtliche Verwahrung genommen. Dem 46-Jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

