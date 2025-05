Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 25.05.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Sonnabend verursachte eine 60-jährige Frau mehrere Polizeieinsätze und leistete hierbei auch Widerstand gegen Polizeibeamte. Nachdem die Frau in kurzer Zeit u.a. zwei Ladendiebstähle in der Auricher Innenstadt begangen hatte, sollte sie zur Prüfung weiterer Maßnahmen vorläufig in Gewahrsam genommen werden. Daraufhin leistete die Beschuldigte Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Die Polizeibeamten blieben durch die Widerstandshandlung unverletzt.

Aurich - Glasscheibe beschädigt

In der Nacht zu Sonnabend beschädigten unbekannte Täter ein Glaselement am Gebäude der Stadthalle Aurich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen. Telefon: 04941-606215

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Verkehrsunfallflucht

In Großefehn kam es am Sonnabendvormittag zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Supermarktes (Lidl) am Postweg gegen einen schwarzen Peugeot 206 und beschädigte diesen an der Beifahrerseite vorne rechts. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Der Vorfall ereignete sich zwischen 09:50 Uhr und 10:30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen. Telefon: 04944-914050.

Aurich - Verkehrsunfallflucht

In Aurich kam es am Sonnabendnachmittag zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Fast-Food Restaurants an der Emder Straße gegen einen grauen Citroen e-C4 und beschädigte diesen an der Beifahrerseite (hintere Tür). Es konnte roter Lackabrieb gesichert werden, welcher vom verursachenden Fahrzeug stammen könnte. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Der Vorfall ereignete sich zwischen 14:15 Uhr und 14:40 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen. Telefon: 04941-606215.

Großefehn - Alkoholisiert am Steuer

Am Sonnabend kontrollierte die Polizei in Aurich-Oldendorf einen alkoholisierten Fahrzeugführer. Der 63-jährige Mann befuhr gegen 19:10 Uhr mit seinem Pkw den Süderweg. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von fast 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dornum - Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die sich in der Zeit zwischen Freitagmittag und Sonnabendnachmittag in der Straße An der Butterburg ereignete. Im genannten Zeitraum beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen VW Golf, im Bereich des hinteren linken Kotflügels, sowie der Heckstoßstange erheblich. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden. Telefon: 04931-9210.

Norden - Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 38-jähriger Autofahrer aus Norden ist am Sonnabend gegen 21:10 Uhr auf der Norddeicher Straße durch die Polizei kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht berechtigt war, den Pkw zu führen, da er keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem stand er vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dem 38-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Krummhörn - Betrunken gefahren

In der Manningastraße kontrollierte die Polizei am frühen Sonntag gegen 04:00 Uhr einen 20-jährigen Autofahrer aus der Krummhörn. Der junge Mann war aufgrund seines Alkoholkonsums vor Fahrtantritt absolut fahruntüchtig. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,00 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Upgant-Schott - Alkoholisiert und berauscht unterwegs

In der Nacht zu Sonntag gegen 02:00 Uhr kontrollierte die Polizei eine 36-jährige Autofahrerin auf der Upganter Straße. Die Frau stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die Frau aus Upgant-Schott laufen nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Rechtsupweg - Alkoholisiert zu Fall gekommen

Am Sonnabend gegen 22:15 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Rechtsupweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Fahrradfahrer stürzte dort während der Fahrt und verletzte sich. Während der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte stellte sich heraus, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,00 Promille. Cer Verunfallte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Einbruch in ein Lokal in Friedeburg

Unbekannte sind in ein Lokal in Friedeburg eingebrochen. In der Nacht zu Sonnabend verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in ein Bistro an der Friedeburger Hauptstraße in Friedeburg. Die Täter drangen über ein Fenster in das Gebäude ein, brachen im Verkaufsraum einen Zigarettenautomaten auf und stahlen den Inhalt sowie Wechselgeld aus der Kasse. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Wittmund - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonnabend, kurz nach 21.00 Uhr, kontrollierte die Polizei Wittmund im AltenPostweg eine 34 Jahre alte Autofahrerin aus Wittmund. Dabei wurde festgestellt, dass die Frau zum wiederholten Male einen PKW führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Verkehrsgeschehen

