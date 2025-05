Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Ein 16 Jahre alter Radfahrer ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Aurich ums Leben gekommen. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 46-jähriger Lkw-Fahrer auf der Von-Jhering-Straße vom Pferdemarkt kommend in Fahrtrichtung stadtauswärts. In Höhe der Friedhofstraße übersah der 46-Jährige nach ersten Erkenntnissen das Rotlicht einer Bedarfsampel und stieß mit einem 16-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen, der die Fahrbahn in Richtung Friedhofstraße überqueren wollte.

Der Jugendliche wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 16-Jährige erlag dort wenig später seinen Verletzungen.

Der Lkw-Fahrer blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Von-Jhering-Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme vollgesperrt. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei unterstützten bei den Absperrmaßnahmen.

