Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Ermittlungen wegen Verdachts auf unerlaubte Veranstaltung von Glücksspielen - Polizei durchsucht Lokal und beschlagnahmt Beweismittel

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim ermitteln derzeit gegen zwei 44 und 47 Jahre alte Männer aus Hildesheim wegen unerlaubter Veranstaltung von Glücksspielen. Am vergangenen Freitagabend (14.03.2025) haben Beamte in diesem Zusammenhang einen Gastronomiebetrieb in der Innenstadt durchsucht und hierbei zwei Spielautomaten sowie weitere Beweismittel beschlagnahmt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen die Männer in den Räumen des zur Rede stehenden Lokals vier Glücksspielautomaten betrieben haben, obwohl eine erforderliche Erlaubnis nur zum Betrieb von zwei Automaten, die den Vorschriften des Glücksspielstaatsvertrages entsprechen, vorliegt. Bei den beiden anderen Geräten soll es sich um sogenannte "Fun-Game-Automaten" handeln, die hinsichtlich Einsatzhöhe, Spieldauer und Schutz keinerlei Kontrolle unterliegen.

Mit einem von der Staatsanwaltschaft beantragten Durchsuchungsbeschluss rückten die Hildesheimer Ermittler am Freitagabend in dem Gastrobetrieb an. Unterstützt wurden sie dabei von Kräften der Zentralen Polizeidirektion (Bereitschaftspolizei). Sie beschlagnahmten zwei Spielautomaten, mehrere Datenträger wie beispielsweise Mobiltelefone und diverse Unterlagen. Zudem stießen die Beamten in einem Raum auf etwa 2.000 Zigaretten ohne Steuerbanderole. Die Tabakwaren wurden ebenfalls in amtliche Verwahrung genommen und ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Auswertung der Beweismittel sowie die weiteren Ermittlungen dauern an.

Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

