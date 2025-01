Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schaden verursacht

Arnstadt (ots)

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme verursachte gestern Abend eine 77-Jährige mit einem BMW einen Verkehrsunfall am Holzmarkt. Die Frau fuhr gegen Parkbänke, touchierte zwei Bäume und schließlich mit Begrenzungspfosten. Passanten konnten die Frau ansprechen und informierten die Polizei. Die 77-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der übrige Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (ah)

