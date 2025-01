Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Dankmarshausen(Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte verschafften sich gestern, im Zeitraum von 05.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus und Nebengelass in der Feldstraße und entwendeten ein Fahrrad sowie eine Simson S 51 (grün) im Gesamtwert von rund 7.300 Euro. Bei dem Rad handelt es sich um ein Pedelec der Marke Scott, Typ Genius 720, in der Farbe grau. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0024491/2025 zu melden. (ah)

