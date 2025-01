Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrolle

Gotha (ots)

Gestern Abend wurde ein 51-Jähriger in der Weimarer Straße mit rund 1,8 Promille in der Atemluft einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem KIA-Fahrer wurde zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ein Drogenvortest bei einem 19-jährigen VW-Fahrer verlief am Abend positiv auf Kokain, er wurde im Mühlgrabenweg angehalten. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)

