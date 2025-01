Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahlsversuch - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Im Zeitraum vom 15.01.2025 bis 16.01.2025 kam es im Bereich einer Parkanlage in der Wachsenburgallee, Ecke Turnvater Jahn-Straße in Arnstadt zu einem versuchten Diebstahl eines Gedenkkreuzes aus Granit. Der oder die Täter versuchten das Kreuz mit einem Abfallbehälter zu transportieren, was offensichtlich nicht gelang. Das Kreuz ist etwa 90 cm x 60 cm groß und wiegt ca. 150 kg. Wer kann dazu sachdienliche Hinweise geben? Bereits am 11.01.2025 kam es in Arnstadt zum Diebstahl eines Holzkreuzes. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0014072/2025 zu melden. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell