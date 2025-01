Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sprinter entwendet - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Vergangene Nacht wurde durch Unbekannte ein Mercedes Sprinter älteren Baujahrs in der Farbe silber-metallic von einem Parkplatz in der Schwarzburger Straße gestohlen. Der Transporter hat eine Schiebetür links, eine Doppeltür am Heck sowie getönte Scheiben. Der Wert des Fahrzeugs wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei Ilmenau sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0024658/2025 entgegengenommen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell