BPOLD S: Bundespolizeidirektion Stuttgart engagiert sich beim Vorlesetag

Baden-Württemberg

Über 70 Aktionen mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 2.300 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen.

Die Bundespolizeidirektion Stuttgart engagiert sich beim heutigen Vorlesetag (15. November 2024) mit über 70 Aktionen in verschiedenen Einrichtungen in Baden-Württemberg. Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lesen u.a. in Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern und verschiedenen sozialen Einrichtungen insgesamt 2.300 Kindern und Jugendlichen vor. Neben Bundespolizistinnen und Bundespolizisten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Verwaltungsdienst sowie Tarifbereich, ist auch unser Maskottchen "Toni der Bär" im Einsatz.

"Heute stehen die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt. Wir möchten nicht nur spannende Geschichten vorlesen, sondern allen Teilnehmenden einen unvergesslichen Tag bereiten und mögliche Berührungsängste gegenüber der Polizei nehmen" so der Präsident der Bundespolizeidirektion Stuttgart Carsten Laube.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte erneut die Schirmherrschaft über den diesjährigen bundesweiten Vorlesetag übernommen. In diesem Zusammenhang rief sie alle Geschäftsbereichsbehörden des Bundesinnenministeriums dazu auf, sich zu beteiligen. Die Bundespolizei macht hiervon regen Gebrauch.

