Südbrookmerland - Autofahrer geriet in Gegenverkehr

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen auf der B 210 in Südbrookmerland in den Gegenverkehr geraten. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 24-Jährige gegen 6.30 Uhr mit einem VW auf der Bundesstraße aus Richtung Emden kommend in Fahrtrichtung Georgsheil. In Höhe Bedekaspel kam er aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte ihm noch ausweichen. Einen dahinterfahrenden Audi touchierte der 24-Jährige seitlich, dann stieß er nahezu frontal mit einem nachfolgenden Skoda zusammen.

In dem Skoda wurden zwei Männer verletzt, einer von ihnen schwer. In dem Audi wurde der 49-jährige Fahrer leicht verletzt, ebenso der 24-jährige VW-Fahrer. Alle Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.

Im Einsatz waren ein Notarzt und fünf Rettungswagen sowie die Feuerwehr Uthwerdum. Der Skoda, der Audi und der VW mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 210 war in Höhe der Unfallstelle bis etwa 8 Uhr vollgesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Die Autofahrerin, die dem VW-Fahrer noch ausgewichen ist, ist bislang nicht näher bekannt. Die Frau fuhr einen mutmaßlich beigefarbenen SUV. Sie wird gebeten, sich als Zeugin unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Rollerfahrer gestoppt

Ein Rollerfahrer ist am Freitagabend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Gegen 23.20 Uhr wollten Polizeibeamte im Auricher Stadtgebiet ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad anhalten und kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale der Beamten und flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der jugendliche Fahrer des Kleinkraftrads gefährdete dabei wiederholt andere Verkehrsteilnehmer. In der Utlandshörner Straße konnte er schließlich gestoppt werden. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Kleinkraftrad und einem Funkstreifenwagen. Es entstand Sachschaden. Ein Beamter wurde im Rahmen des Einsatzes leicht verletzt und war nicht mehr dienstfähig. Die beiden 16-Jährigen wurden zur Dienststelle verbracht und ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen den Rollerfahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Großefehn - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich in der Nacht auf Montag in Strackholt (Großefehn) ereignet. Im Hinterfenkenweg stieß zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die hintere rechte Tür eines schwarzen Audi A4. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Hinte - Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hinte ist am Montag ein Radfahrer verletzt worden. Gegen 14.15 Uhr fuhr eine 21 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin auf der Auricher Straße und wollte nach rechts in die Loppersumer Straße abbiegen. Sie übersah dabei einen 59-jährigen Fahrradfahrer, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Unfall. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Auto und dem Rad entstand Sachschaden.

