Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild nach Sexualdelikt

Kaarst (ots)

Polizei fahndet mit Phantombild nach Tatverdächtigem eines Sexualdeliktes.

Am 26.04. sprach gegen 23:00 Uhr ein zurzeit unbekannter Mann an einer Haltestelle auf der Friedrich-Krupp-Straße in Kaarst eine junge Frau an und gab ihr mittels einer Übersetzungs-App zu verstehen, dass er sexuellen Kontakt zu ihr haben wolle. Da die Frau nicht einwilligte, hielt er ihr ein Messer an den Hals und riss ihr die Hose und den Slip herunter. Den zerrissenen Slip steckte er sich in den Mund und befriedigte sich selbst. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Bruchstraße.

Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos.

Daher bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Das Fahndungsfoto ist im Fahndungsportal der Polizei NRW solange ersichtlich, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen.

Hier geht es zum Link: https://polizei.nrw/fahndung/169330

Die Polizei nimmt Hinweise zum Tatverdächtigen unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell