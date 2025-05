Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisierter Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Dormagen (ots)

Ein mutmaßlich erheblich alkoholisierter Radfahrer hat sich am Donnerstag (22.05.), gegen 20:40 Uhr, auf der Siegstraße schwere Verletzungen zugezogen. Laut Zeugenaussage war der Mann gestürzt, als er versucht hatte, mit seinem Rad über eine Bordsteinkante auf den Gehweg zu fahren.

Der 71 Jahre alte Mann aus Dormagen selbst gibt an, dass er einem Fußgänger ausweichen musste, der die Fahrbahn gequert hat und deshalb gestürzt sei. Er will am Abend zwei Flaschen Bier und zwei Flaschen Schnaps getrunken haben.

Rettungskräfte transportierten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

