Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tatverdächtige verletzten 18-Jährigen auf der Flucht

Meerbusch (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach zwei bislang unbekannten Männern, denen räuberischer Diebstahl vorgeworfen wird.

Sie sollen am Donnerstag (22.5.), gegen 18.55 Uhr, einen Supermarkt am Bommershöfer Weg im Meerbuscher Stadtteil Osterath betreten haben. Dort beabsichtigen sie angeblich, an der Kasse Geld zu wechseln. Im Folgenden wurden mehrfach Geldscheine hin und her gereicht. Als sich die Tatverdächtigen entfernten, stellte der Mitarbeiter des Supermarkts jedoch fest, dass sie ihm letztlich zu wenig Geld gegeben hatten.

Der 18-Jährige folgte den beiden Männern. Diese wollten sich gerade mit einem vor dem Supermarkt geparkten Pkw entfernen. Beim Versuch, sie daran zu hindern, wurde der 18-Jährige angefahren und leicht verletzt. Anschließend seien die Tatverdächtigen in Richtung Görresstraße davongefahren. Der Mitarbeiter wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kriminalkommissariat 23 der Polizei bittet auf der Suche nach den beiden Männern auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Beide Tatverdächtigen sollen im Alter von etwa 21 bis 23 Jahren, 180 bis 185 Zentimeter groß, schlank und von osteuropäischem Erscheinungsbild sein. Einer der mutmaßlichen Betrüger soll lockige, schwarze Haare haben und war mit einem weißen Oberteil und hellblauen Jeanshosen bekleidet. Der andere Mann trug kurze, ebenfalls schwarze Haare, eine graue Kapuzenjacke und Jeans. Bei dem Fluchtwagen soll es sich um einen weißen Kleinwagen handeln.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 sowie per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell