POL-NE: Polizei sucht Eigentümer von Grabsteinplatten

Jüchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Amselstraße in Jüchen wurde ein neunjähriges Kind verletzt. Die Polizei sucht nun einen weißen Pkw, als möglichen Unfallbeteiligten. Die Polizei erhielt am Mittwoch (21.05.) Kenntnis darüber, dass sich bereits am Freitag (16.05.) gegen 15:00 Uhr auf der Amselstraße ein Verkehrsunfall ereignet haben soll. Ein ...

