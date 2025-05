Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kind auf Schulweg verletzt: Polizei sucht möglichen Unfallbeteiligten

Jüchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Amselstraße in Jüchen wurde ein neunjähriges Kind verletzt. Die Polizei sucht nun einen weißen Pkw, als möglichen Unfallbeteiligten. Die Polizei erhielt am Mittwoch (21.05.) Kenntnis darüber, dass sich bereits am Freitag (16.05.) gegen 15:00 Uhr auf der Amselstraße ein Verkehrsunfall ereignet haben soll. Ein weißes Fahrzeug, vermutlich Pkw, soll nach ersten Erkenntnissen ein neunjähriges, fahrradfahrendes Kind auf der Amselstraße überholt haben. Dieses Kind musste offenbar ausweichen, stieß mit einer Mülltonne zusammen, stürzte und verletzte sich. Das Fahrzeug setzte seine Fahrt fort.

Um den Unfallhergang genau rekonstruieren zu können, suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 den mutmaßlich beteiligten Pkw und Zeugen die Hinweise zum Unfall oder PKW geben können. Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

